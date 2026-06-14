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Muğla'da KADES ihbarına giden polis şehit oldu

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Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe ilçesinde KADES ihbarına müdahale ettiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Tayfun Baş için taziye mesajı yayımladı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla Valisi İdris Akbıyık, Menteşe ilçesinde KADES ihbarına müdahale ettiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Tayfun Baş için taziye mesajı yayımladı.

Menteşe ilçesinde KADES ihbarı üzerine gittiği iş yerinde uzman çavuş G.Y.'nin silahlı saldırısında ağır yaralanan polis memuru Tayfun Baş, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit Baş için Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımında, ailesine ve emniyet teşkilatına baş sağılığı mesajını iletti.

Vali Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Tayfun Baş, alınan ihbar üzerine olay yerine intikal eden ekibe şüpheli şahsın ateş etmesi sonucu yaralanmış; kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda, Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş G.Y., 13 Haziran saat 21.50 sıralarında yapılan Kadın Destek Uygulaması (KADES) ihbarı üzerine iş yerine sevk edilen polis memuru Tayfun Baş ile eski eşi H.S.'yi silahla vurarak ağır yaraladı. G.Y. daha sonra intihar girişiminde bulundu. Polis memuru Tayfun Baş, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: ANKA
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