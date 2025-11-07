Muğla Valisi Akbıyık'tan Kaunos Antik Kenti Ziyareti

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Köyceğiz ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunurken, Kaunos Antik kenti'ni de gezdi. Vali Akbıyık, Kaunos'un yalnızca bir antik kent olmadığını vurgulayıp "Kaunos, bu toprakların hafızasıdır" dedi.

Vali Dr. İdris Akbıyık ve Kaymakam Mert Kumcu, ilk olarak yenilenen Köyceğiz Su Sporları ve Kamp Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette Köyceğiz Su Sporları Kulübü yöneticileri ve sporcularıyla bir araya gelen Vali Akbıyık, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Köyceğiz Gölü'nün kürek, kano ve yelken gibi su sporlarına elverişli yapısı, doğal termal kaynakları ve Dalyan Kanalı'na açılan ekosistemiyle önemli bir turizm ve doğa sporları potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Vali Akbıyık, spor turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmaları yakından takip ettiklerini ifade etti.

Program kapsamında eski Köyceğiz Kaymakamlığı binasında da incelemelerde bulunan Vali Akbıyık, binanın mevcut durumu ve kullanım alanlarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Vali Akbıyık, ardından Köyceğiz'in Çandır Mahallesi sınırlarında yer alan Kaunos Antik Kenti'ni ziyaret ederek, bölgede yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kaunos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ufuk Çörtük tarafından yapılan bilgilendirmede, 2025 yılı kazılarının Arkaik Sur İçi ve Manastır Sektörü'nde yoğunlaştığı belirtildi.

Doç. Dr. Çörtük, Geleceğe Miras Projesi kapsamında Geç Neolitik döneme ait obsidyen aletler ile Türk dönemine ait çeşitli eserlerin bulunduğunu, ayrıca Manastır alanında ortaya çıkarılan tıp aletleri ve malzemelerin, buranın M.S. 2-3. yüzyıllarda bir sağlık merkezi olarak kullanıldığını işaret ettiğini aktardı.

İncelemeler sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Dr. İdris Akbıyık, Kaunos'un yalnızca bir antik kent olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Kaunos, bu toprakların hafızasıdır. Her bir kazı, geçmişi bugüne; bugünü geleceğe bağlayan bir köprüdür. Bizler de bu mirası korumak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"

Vali Akbıyık, Muğla'nın tarihi ve kültürel mirasına katkılarından dolayı Kaunos Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ufuk Çörtük başta olmak üzere tüm kazı ekibine teşekkür etti.

Köyceğiz programı kapsamında ilçedeki muhtarlarla da bir araya gelen Vali Akbıyık, vatandaşların ihtiyaçlarını ve taleplerini doğrudan ileten muhtarların devletin sahadaki en önemli temsilcileri olduğunu belirtti. Toplantıda ilçenin genel durumu, kamu hizmetleri ve yerel sorunlar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Programın son bölümünde Köyceğiz Gölü çevresinde incelemelerde bulunan Vali Akbıyık, gölün sahip olduğu doğal güzellikler, su sporları potansiyeli ve ekoturizm imkanlarının bölge için büyük bir değer taşıdığını ifade etti.

Vali Dr. İdris Akbıyık, Köyceğiz ziyaretinde yaptığı değerlendirmede, ilçenin hem tarihi ve kültürel mirasıyla hem de doğal zenginlikleriyle Muğla'nın en özel bölgelerinden biri olduğunu belirterek, bu potansiyeli koruyarak geleceğe taşıyacak projelere desteklerinin süreceğini vurguladı. - MUĞLA