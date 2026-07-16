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Muğla Valisi, şehit yakını Muharrem Fakı'nın cenaze törenine katıldı

Muğla Valisi, şehit yakını Muharrem Fakı'nın cenaze törenine katıldı
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, 1994 yılında Şırnak'ın Uludere ilçesinde şehit olan Piyade Er Selim Fakı'nın babası Muharrem Fakı için Fethiye'de düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törene çeşitli mülki ve askeri yetkililer de iştirak etti.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Şırnak'ın Uludere ilçesinde 1994 yılında şehit olan Piyade Er Selim Fakı'nın hayatını kaybeden babası Muharrem Fakı için Fethiye'de düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Fethiye Merkez Yeni Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Vali Dr. İdris Akbıyık'ın yanı sıra Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Muğla İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Baki Deniz, Fethiye Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Burak Akanpınar, Fethiye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yaşar Doğu, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Salih Murat Kara, vatandaşlar ve merhumun yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından merhum Muharrem Fakı'nın naaşı, Hallaç Mezarlığı'nda toprağa verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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