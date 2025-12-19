Haberler

Fatmana 'Ölmeden valiyi görmek istiyorum' dedi, hayali gerçek oldu
Güncelleme:
Muğla Valiliği'nin 'Muğla'nın Değerleri' serisi kapsamında, 90 yaşındaki Fatmana Ertuğrul'u evinde ziyaret eden Vali Dr. İdris Akbıyık, yaşlıların toplumdaki önemine vurgu yaptı ve sıcak bir iletişim kurdu.

Muğla Valiliği tarafından hazırlanan " Muğla'nın Değerleri" serisi, gönülleri ısıtan bir buluşmaya vesile oldu. Vali Dr. İdris Akbıyık, kendisini görmek isteyen 90 yaşındaki Fatmana Ertuğrul'u evinde ziyaret ederek hayalini gerçekleştirdi.

Milas ilçesine bağlı Çomakdağ Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Fatmana Ertuğrul'un "Ölmeden valiyi görmek istiyorum" isteği karşılık buldu. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, yaşlı çınarın bu çağrısına sessiz kalmayarak Fatmana nineyi 200 yıllık tarihi taş evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında Fatmana Ertuğrul'un elini öperek hayır duasını alan Vali Akbıyık, asırlık taş evi ve Fatmana ninenin çeyizi olarak sakladığı tarihi eşyaları inceledi. Oldukça sıcak bir atmosferde geçen sohbette Vali Akbıyık, yaşlıların toplumdaki önemine dikkat çekerek "Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, toplumsal, kültürel ve etik değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan, tecrübesi ile bizlere yol gösteren en değerli hayat rehberlerimizdir. Fatmana anamızın bizi görme isteğini bugün yerine getirdik. Onu sağlıklı ve hayat dolu görmek bizleri çok mutlu etti. Değerli büyüğümüzü memnun etmek ve hak ettiği ilgiyi, saygıyı göstermek bizim en önemli görevimizdir" dedi.

Valilik tarafından yürütülen ve kentin kültürel zenginliklerini tanıtan "Muğla'nın Değerleri" serisinin 10. bölümünde yer alan Fatmana Ertuğrul, sempatik tavırları ve Valiyi görme arzusuyla izleyenlerin büyük ilgisini çekmişti. Ziyaretin sonunda Vali Akbıyık, Fatmana nineye sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler dileyerek mahalleden ayrıldı. - MUĞLA




