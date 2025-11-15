Muğla U13 Kız Hokey Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

U13 Kızlar Türkiye Hokey Şampiyonası'nda zirveye çıkan Muğla İl Karması Hokey Takımı, sadece sahadaki başarısıyla değil, şampiyonluk kutlamasıyla da gönülleri fethetti. Genç sporcular, kazandıkları Türkiye Şampiyonluğunu memleketlerinin simgesi olan Muğla zeybeği eşliğinde kutladı.

Konya Hokey Sahası'nda oynanan finalde, ev sahibi Konya İl Karmasını 4-3 yenerek Türkiye Şampiyonu olan Muğla'nın U13 kızları, zaferin ardından büyük bir coşku yaşadı. Tamamı GSB Spor Okulları sporcularından oluşan bu başarılı takım, madalyalarını ve kupalarını aldıktan sonra, sahanın ortasında toplanarak herkesi şaşırtan bir kutlamaya imza attı. Genç sporcular, zafer çığlıkları yerine, kendi kültürlerinin güçlü sesi olan Muğla zeybeği müziği eşliğinde oynamaya başladı. Şampiyonluk kupasını havaya kaldıran kızlar bir yandan da zeybek oynayan kızların bu anları, izleyenlerden büyük alkış topladı. Muğla'nın genç hokeycileri, bu hareketiyle hem şampiyonluk coşkusunu yaşadı hem de Muğla'nın kültürel mirasını Konya'da gururla sergiledi. Bu kutlama, şampiyonanın en unutulmaz kareleri arasına girdi. - MUĞLA