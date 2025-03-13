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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tercih Fuarı'na Ev Sahipliği Yaptı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tercih Fuarı'na Ev Sahipliği Yaptı
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MSKÜ, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Üniversite Tercih ve Tanıtım Fuarı'nda 21 üniversite, lise öğrencileriyle buluşarak akademik ve sosyal imkanlar hakkında bilgi paylaştı. Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar da fuarı ziyaret ederek öğrencilere MSKÜ'nün sunduğu fırsatları anlattı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Tercih Fuarcılık tarafından düzenlenen Üniversite Tercih ve Tanıtım Fuarı'na Atatürk Kültür Merkezi'nde ev sahipliği yaptı. Fuarda, devlet ve vakıf olmak üzere 21 üniversite, üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileriyle buluştu.

MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleşen tanıtım fuarında, lise öğrencileri kurulan stantları ziyaret ederek üniversiteler hakkında detaylı bilgi alma ve kampüs yaşamını tanıma fırsatı buldu. Fuarda, MSKÜ tarafından gerçekleştirilen başarılı ve etkin tanıtım yoğun ilgi gördü.

Nitelikli eğitim-öğretim faaliyetleri, lisans ve ön lisans bölümleri, kampüs yaşamı, mesleki, sosyal, bilimsel ve kültürel etkinlikler ile öğrencilere sunulan imkanların paylaşıldığı fuarda, MSKÜ'lü akademisyenler tarafından lise son sınıf öğrencilerine bilgilendirici seminerler verildi. Öğrencilerin merak ettikleri sorular yanıtlandı.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, tanıtım fuarını gezerek kurulan stant görevlilerinden bilgi aldı. MSKÜ standında öğrencilerle bir araya gelen Rektör Kaçar, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak MSKÜ'nün sunduğu akademik ve sosyal imkanları anlattı. Prof. Dr. Kaçar, MSKÜ'nün öğrencilerine kazandırdığı bilgi ve donanımla onları geleceğe en iyi şekilde hazırladığını vurguladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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