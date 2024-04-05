Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Bayramlaşma Töreni

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında bayramlaşma töreni düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında yapılan törene Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin tüm idari ve akademik birimlerinde görev yapan personel katıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar'ın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Sülün, Prof. Dr. Celal Ateş ve Prof. Dr. Deniz Ülgen, Ramazan Bayramı dolayısıyla MSKÜ personeli ile bir araya geldi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ailesinin bayramını kutlayan Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, Ramazan Bayramı'nın huzur içerisinde geçmesini dileyerek, bayram tatili sebebiyle uzun yola çıkacak personeli dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan bayramlaşmaya katılan tüm idari ve akademik personele kahve ve lokum ikram edildi. - MUĞLA