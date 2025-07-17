Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Arkeoloji Temalı Bilim Kafe Etkinliği Düzenlendi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Bilim İletişimi Ofisi (BİO) tarafından düzenlenen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, "Arkeoloji Ne Anlatır? Kadıkalesi'nden Bizans Hikayeleri" başlıklı program gerçekleştirildi.

MSKÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve üniversitede üretilen bilginin sadeleştirilerek topluma aktarılmasını amaçlayan Bilim İletişimi Ofisi (BİO), şehirle üniversite arasında bir köprü olmaya devam ediyor. BİO'nun organize ettiği ve halka açık olarak düzenlenen Bilim Kafe etkinliklerinde bu kez arkeoloji teması işlendi.

Üniversitenin Bilim ve Sanat Evi'nde düzenlenen etkinlikte, MSKÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suna Çağaptay konuşmacı olarak yer aldı. Etkinliğin moderatörlüğünü ise Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutlu Akalın üstlendi.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte arkeoloji, tarih ve kültürel mirasa ilgi duyan katılımcılar bir araya gelirken, Doç. Dr. Çağaptay, Kadıkalesi kazı alanı üzerinden Bizans dönemi hikayelerini sade ve anlaşılır bir dille aktardı. Akademik bilgileri toplumla buluşturma hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlik, samimi bir ortamda interaktif şekilde ilerledi. Katılımcılar merak ettikleri soruları doğrudan yönelterek bilgi alma fırsatı buldu. - MUĞLA