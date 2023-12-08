Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Dünya Üniversiteleri Sıralamasında 280. oldu

UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2023 yılı sonuçlarına göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) dünya üniversiteleri arasında 280. sırada yer aldı. Türkiye Üniversiteleri arasında ise 24. sırada yer aldı.

UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2023 yılı sonuçları açıklandı. Sıralamaya göre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) dünya üniversiteleri arasında 280. Türkiye Üniversiteleri arasında ise 24. sırada yer aldı.

Dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji ve iklim değişikliği, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralama Sistemi 2023 yılı sonuçları açıklandı.

Verilere göre MSKÜ, 1183 üniversitenin sıralandığı değerlendirmede dünya üniversiteleri arasında 280. sırada, Türkiye üniversiteleri arasında ise sıralamaya giren 98 üniversite içerisinde 24. sırada yer aldı.

Sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çekmeyi ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık oluşturmayı amaçlayan UI GreenMetric sıralamasında MSKÜ, konumunu geçtiğimiz yıldan bu yana 323'ten 280'e yükseltti. Her yıl düzenli olarak adım adım zirveye yükselen MSKÜ, sıralamaya katıldığı 2020 yılından bu yana 128 basamak birden yükseldi.

Böylece MSKÜ, geçtiğimiz yıl 6860 olan puanını, 2023 yılında 7385 puana ulaştırdı. - MUĞLA