Yatağan'da erken teşhis için önemli adım

Muğla İl Sağlık Müdürü Eriş Başaran Akça, Yatağan'da mamografi cihazı tadilatını ve yeni sağlık yatırım alanını inceledi. Erken teşhis ve tarama hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Muğla İl Sağlık Müdürü Eriş Başaran Akça, Yatağan İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Yatağan Merkez 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binasında kurulumu planlanan mamografi cihazı için yürütülen tadilat çalışmaları yerinde incelendi. Yetkililerden süreç hakkında bilgi alan Muğla İl Sağlık Müdürü Eriş Başaran Akça, cihazın hizmete girmesiyle birlikte meme kanserinde erken teşhis imkanlarının güçlendirilmesinin ve vatandaşların tarama hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılmasının hedeflendiğini belirtti. İl Sağlık Müdürü Akça'ya incelemeler sırasında Fırat Yazıcı da eşlik etti. Heyet, Yatağan'da yapılması planlanan yeni sağlık yatırım alanında da değerlendirmelerde bulundu.

Proje kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü, 5 birimli Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun yer alacağı yeni hizmet binası için belirlenen alanda da incelemeler gerçekleştirildi. Ziyaret sırasında sağlık personelleriyle de bir araya gelen Akça, ilçede sunulan sağlık hizmetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
