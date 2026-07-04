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Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Kayaközü göreve başladı

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Kayaközü göreve başladı
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HSK'nın 2026 ana kararnamesi ile İzmir Başsavcı Vekilliği'nden Muğla Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Necati Kayaközü, Muğla'daki görevine başladı. İlk gününde adliye önünde karşılanan Kayaközü, adalet ve hukukun üstünlüğü vurgusu yaptı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2026 yılı ana kararnamesi ile İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevinden Muğla Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Necati Kayaközü Muğla'daki görevine başladı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü'nün Muğla'daki ilk görev gününde adliye önünde kendisini Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Ali Cenk Düzgün ve Kamil Yılmaz karşıladı. Muğla'nın yeni Cumhuriyet Başsavcısı göreve başladıktan hemen sonra makamında verdiği mesajda, "Ülkemizin incisi olan Muğla'mızda birlikte görev yapacağımız dönemde esas alacağımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne olan sadakatimiz, Türk milletine hizmet etme irademiz ve adaletin üstünlüğüne duyduğumuz inançtır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukukun üstünlüğünü, adalet duygusunu, devletimizin vakarını ve milletimizin birliğini korumaya gayret edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki karşılaştığımız güçlükler ne olursa olsun, bu büyük devletin mayasında azim, kararlılık ve millet iradesi vardır. Bizler de bu kudreti; mensubu olmaktan onur duyduğumuz büyük Türk milletinden, Cumhuriyetimizin temel değerlerinden ve devlet geleneğimizden almaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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