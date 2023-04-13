Muğla'nın Orman Köylerinde Yangınlara Karşı Bilgilendirme Toplantıları Düzenleniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Ormancılar Derneği iş birliğiyle, Muğla'nın köylerinde orman yangınlarına karşı bilgilendirme toplantıları yapılmaya başlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Ormancılar Derneği'nin kentin farklı ilçelerinde orman içi ve bitişiğinde bulunan köylerde düzenlediği toplantılarla; orman yangınlarına karşı toplumsal duyarlılığı artırmak, yerel halkı orman yangınları konusunda eğitmek, orman ve tarım arazisi arakesitlerinde yer alan tarım alanlarında yeşil yangın emniyet şeritleri oluşturabilmek ve daha farklı konularda orman köylerini bilgilendirmek amaçlanıyor.

Türkiye Ormancılar Derneği yetkilisi emekli Orman Mühendisi Vehbi Tutmaz, Türkiye Ormancılar Derneği Muğla temsilcisi Emekli Orman Mühendisi Ahmet Genç ve Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri Menteşe İlçesi Muratlar, Göktepe, Çamoluk, Ula İlçesi Çörüş ve Sarayyanı orman köylerinde bilgilendirme toplantılarına başladı.

Toplantının katılımcılarına, Muğla Büyükşehir ve Türkiye Ormancılar Derneği'nin birlikte hazırladığı Orman Yangınlarıyla Mücadele Rehberi de dağıtıldı.