Menteşeli genç şefler, İstanbul'dan 11 madalya ile döndü

Güncelleme:
Menteşe Atatürk Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 22. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali'nde 8 altın ve 3 bronz madalya kazanarak Muğla'nın gastronomik değerlerini uluslararası arenada temsil etti.

Muğla'nın gastronomik değerlerini uluslararası arenada temsil eden Menteşe Atatürk Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İstanbul'dan 11 madalya ile dönerek büyük bir başarıya imza attı.

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, 22. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali kapsamında düzenlenen Gastrofest Yemek Yarışması'nda üstün başarı gösteren öğrencilerle bir araya geldi. Yarışmada 8 altın ve 3 bronz madalya kazanarak Muğla'nın gururu olan genç şefler, başarılarını İlçe Milli Eğitim Müdürü ile paylaştı.

Ziyaret sırasında öğrencilerle tek tek ilgilenen ve başarılarından dolayı tebrik eden Kömürcü, elde edilen derecelerin tesadüf olmadığını vurguladı. Kömürcü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Öğrencilerimizin uluslararası bir platformda sergilediği bu başarı; mesleki disiplinin, özverili bir ekip çalışmasının ve okulumuzdaki nitelikli eğitim anlayışının en somut göstergesidir. Muğla'nın yerel lezzetlerini ve gastronomik değerlerini dünya mutfağıyla harmanlayarak bizleri gururlandırdılar" - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
