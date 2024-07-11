Muğla Menteşe Müftülüğü'nden 29 öğrenci için icazet programı düzenlendi

Muğla Menteşe Müftülüğü'ne bağlı Hacı Bekir Çığlı Kız Hafızlık Kur'an Kursu'ndan mezun olan 29 öğrenci için icazet programı düzenlendi.

Muğla İl Müftülüğü'nün himayesinde, Menteşe Müftülüğü'nün ev sahipliğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Vali Dr. İdris Akbıyık, il protokolü, hafızlar ve hafızların aileleri katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, hafızların sahneye davet edilmesi ve yerlerini almasıyla devam etti. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Hafızlık İcazet Programı'nda olmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, hafızları, ailelerini ve tüm emek veren hocaları tebrik edip başarılarının devamını diledi. Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmada hafızlık ve hafızlık süreciyle ilgili tecrübelerini paylaştı ve öğrencileri tebrik etti. Gazze'de yaşanan insanlık dışı duruma da değinen Müftü Çapçı, büyük zulme rağmen hafızlıktan vazgeçmeyerek eğitimlerine devam eden Gazzeliler olduğunu belirterek, hafızlığa verilen değerden bahsetti.

Menteşe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın ise konuşmasında müftülük ve kurslarda verilen hizmetleri anlattı. Erkek ve kız yurtlarında hafızlık yapan öğrencilerden bahseden Müftü Akın, hedeflerinin Muğla Menteşe'yi hafızlıkta bölgede marka yapmak olduğunu dile getirdi. Program, İstanbul Nuruosmaniye Camii İmam Hatibi Nizamettin Sevil'in okuduğu Kur'an tilaveti ve Edvar Musiki Derneği Tasavvuf Korosu'nun icra ettiği ilahilerle devam etti. Okunan Kur'an tilaveti ve ilahi eserler izleyenlerden tam not aldı. Hazırlık sınıfının oratoryosu, hafızlık öğrencilerinin ilahi icrası ve Akyol İlim Yayma 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencilerinin mehter gösterisi izleyenlerden büyük beğeni topladı. Program sonunda ise taç giyme merasimi ve annelere hafızların çiçek takdimi esnasında duygu dolu anlar yaşandı. Program, dua edilmesi, hafızlara hediye verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - MUĞLA