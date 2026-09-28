Muğla Köyceğiz'de yeni Müftü Sözen, personelle ilk toplantısını yaptı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine naklen atanan yeni Müftü Hüseyin Sözen, göreve başlamasının ardından personellere yönelik ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Köyceğiz Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantıda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan İlçe Müftüsü Hüseyin Sözen, Diyanet İşleri Başkanlığının hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılmasında din görevlilerinin önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirterek, birlik, beraberlik ve istişare içerisinde çalışmaların yürütülmesinin önemine dikkat çekti. Görev sürecinde personelle sürekli iletişim ve istişare halinde olacaklarını ifade eden Sözen, din hizmetlerinin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi, vatandaşlarla sağlıklı iletişim kurulması ve cami merkezli hizmetlerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda ayrıca müftülüğün yürüttüğü çalışmalar, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek faaliyetler ve personelin görevleriyle ilgili çeşitli konular ele alındı. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantı, personelin talep ve önerilerinin dinlenmesinin ardından sona erdi. Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen toplantıya müftülük personeli ile ilçede görev yapan din görevlileri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı