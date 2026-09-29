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Muğla İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Köyceğiz'de Mevlid-i Nebi konferansına katılacak.

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Muğla İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Köyceğiz'de Mevlid-i Nebi konferansına katılacak.
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında 'Peygamberimiz ve Güzel Ahlak' konferansı düzenlenecek. 30 Eylül 2026'da Köyceğiz Halk Eğitimi Merkezi'nde yapılacak etkinliğe Muğla İl Müftüsü Dr. Rüstem Can konuşmacı olarak katılacak ve güzel ahlakın önemi anlatılacak.

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle konferans programı düzenlenecek.

"Peygamberimiz ve Güzel Ahlak" başlığıyla gerçekleştirilecek konferansa, Muğla İl Müftüsü Dr. Rüstem Can konuşmacı olarak katılacak. Kur'an-ı Kerim'in mesajları ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s.) örnek hayatı ve güzel ahlakının ele alınacağı konferansta, günümüz insanının güzel ahlakı kuşanmasının önemi üzerinde durulacak. 30 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 10.30'da Köyceğiz Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek programa tüm vatandaşlar davet edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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