Muğla İl Müftüsü, Datça'da Kur'an Kursu İnşaatını İnceledi

Muğla İl Müftüsü, Datça'da Kur'an Kursu İnşaatını İnceledi
Muğla İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Datça'da yapımı devam eden 4-6 Yaş Kur'an Kursu inşaatını yerinde inceledi. Müftü Can, kursun zamanında tamamlanmasının önemine vurgu yaparak destek çağrısında bulundu.

Muğla İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, Datça'da yapımı devam eden ve ilçede ilk olacak 4-6 Yaş Kur'an Kursu inşaatını yerinde inceledi.

Eğitim Hizmetlerinden Sorumlu İl Müftü Yardımcısı Hamide Belgrat'ın da katıldığı ziyarette Müftü Can, Datça Müftülüğü Veri Hazırlama Memuru Asım Keser'den inşaatın mevcut durumu ve planlanan son hali hakkında bilgi aldı.

İncelemeler sırasında kursun en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılmasının önemine değinen İl Müftüsü Dr. Rüstem Can, bu tür eğitim kurumlarının büyük bir değer taşıdığını ifade etti. Müftü Can ayrıca, inşaatın tamamlanması için hayır sahiplerinin katkılarını beklediklerini dile getirerek, yapılacak her türlü desteğin geleceğe yapılan önemli bir yatırım olacağını vurguladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
