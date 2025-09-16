Muğla İl Müftülüğüne Dr. Rüstem Can Atandı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Muğla İl Müftülüğüne atanan Dr. Rüstem Can, Muğla'daki görevine başladı.

Müftü Dr. Rüstem Can kimdir?

1969 yılında Sivas'ın Suşehri ilçesine bağlı Gökçekaş köyünde dünyaya gelen Rüstem Can, eğitim hayatına İstanbul'da başladı. Fatih Vasıfçınar İlkokulu'nun ardından Hırka-i Şerif Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamladı. 1988 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu.

2 Ocak 1989'da imam-hatip olarak göreve başlayan Can, Atatürk Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültelerinde öğrenim gördü. Haseki Eğitim Merkezi'ni tamamladıktan sonra, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans, 2022 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde doktora eğitimini bitirdi.

2002'de Şırnak/Beytüşşebap İlçe Müftülüğü ile başlayan müftülük görevleri kapsamında 2006-2010 yılları arasında İsveç/Göteborg Diyanet Camisinde Din Görevlisi olarak hizmet verdi. Değişik ilçe ve illerde müftülük görevi yaptıktan sonra son olarak Erzurum İl Müftüsü olarak görev yaparken, 30 Temmuz 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Muğla İl Müftülüğüne atandı.

Evli ve üç çocuk babası olan Dr. Rüstem Can, Arapça, İngilizce ve İsveççe bilmektedir. - MUĞLA