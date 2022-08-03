Muğla haberleri... Fethiye'de Kabak Koyu Yolu Yapıldı

Fethiye Belediyesi, Kabak Koyu'na inen yolda hem genişletme hem de parke çalışması yaptı.

Fethiye Belediyesi, uzun yıllardır yol olmadığı için sıkıntı yaşanan Kabak Koyu'nda yaptığı incelemenin ardından yol genişletme çalışmasına başladı. Bölgede yapılan genişletme çalışmasının ardından Kabak Koyu'na kadar gidilen alana parke yol yapıldı.

13 bin 500 metrekare yapılan yol çalışmasıyla ilgili Fethiye Belediyesi Fen İşleri Müdürü Tahir Başaran, "Çalışmaya ilk önce Orman Müdürlüğü'nden yol devrini belediyemize alarak başladık. Ardından Muğla Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu'ndan gerekli izinler alındıktan sonra ihale sürecini gerçekleştirdik. 13 bin 500 m² beton kilit parkeyi şuanda tamamladık. Toplamda 17 bin 500 m² kilit parke imalatını tamamlayarak, bölgedeki çalışmamızı sonlandıracağız. Özellikle yerel halkın, turizmcilerimizin bu çalışmayla birlikte olumlu dönüşleri oldu. Aynı zamanda bölgede eksik kalan parke çalışmalarımızı da çok kısa bir süre içerisinde bitireceğiz" dedi.