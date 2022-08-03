Muğla haberleri... Fethiye'de Kabak Koyu Yolu Yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla haberleri... Fethiye'de Kabak Koyu Yolu Yapıldı

Muğla haberleri... Fethiye'de Kabak Koyu Yolu Yapıldı

Muğla haberleri: Fethiye Belediyesi, Kabak Koyu’na inen yolda hem genişletme hem de parke çalışması yaptı.

 - Güncelleme:

Fethiye Belediyesi, Kabak Koyu'na inen yolda hem genişletme hem de parke çalışması yaptı.

Fethiye Belediyesi, uzun yıllardır yol olmadığı için sıkıntı yaşanan Kabak Koyu'nda yaptığı incelemenin ardından yol genişletme çalışmasına başladı. Bölgede yapılan genişletme çalışmasının ardından Kabak Koyu'na kadar gidilen alana parke yol yapıldı.

13 bin 500 metrekare yapılan yol çalışmasıyla ilgili Fethiye Belediyesi Fen İşleri Müdürü Tahir Başaran, "Çalışmaya ilk önce Orman Müdürlüğü'nden yol devrini belediyemize alarak başladık. Ardından Muğla Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu'ndan gerekli izinler alındıktan sonra ihale sürecini gerçekleştirdik. 13 bin 500 m² beton kilit parkeyi şuanda tamamladık. Toplamda 17 bin 500 m² kilit parke imalatını tamamlayarak, bölgedeki çalışmamızı sonlandıracağız. Özellikle yerel halkın, turizmcilerimizin bu çalışmayla birlikte olumlu dönüşleri oldu. Aynı zamanda bölgede eksik kalan parke çalışmalarımızı da çok kısa bir süre içerisinde bitireceğiz" dedi.

ANKA / Yerel

Fethiye Belediyesi Muğla Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title