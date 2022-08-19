Muğla haberi... Çocukla park istedi, Marmaris Belediyesi yaptı

Edinilen Muğla gelişmesine göre Yaşadığı sitede ve etrafında oynayabilecekleri bir alan olmaması nedeniyle arkadaşlarından imza toplayarak talebini Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a ileten Duru Akın'ın isteği yerine geldi.

Yaşadığı sitede ve etrafında oynayabilecekleri bir alan olmaması nedeniyle arkadaşlarından imza toplayarak talebini Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a ileten Duru Akın'ın isteği yerine geldi. Beldibi Yaşamkent Sitesi yanındaki alanda yapılan park çocukların katılımıyla açıldı.

Beldibi Yaşamkent Sitesi'nde oturan Duru Akın, bulundukları yerin etrafında oynayabilecekleri bir park alanı olmaması nedeniyle arkadaşlarından imza toplamış. Bu imzaları ve talebini ileten mektubu Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a bizzat iletmişti. Duru'nun talebini inceleyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri gerekli yasal çalışmaları da tamamladıktan sonra Yaşamkent Sitesi yanına bir park yaptı. Oyuncakları ve oturma gruplarının kurulduğu parkın açılışında Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Duru ve arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Başkan Oktay'a park için teşekkür eden Duru Akın, "Arkadaşlarımızla oynayabileceğimiz bir alan yoktu. Arkadaşlarım da bana bunu söylüyordu. Ben de Sayın Başkanımıza bir mektupla park istediğimi yazdım. Gidip görüştüm başkanımızla, yapacaklarını söylediler ve yapım süreci başladı. Parkımızı gayet güzel bulduk. Tüm arkadaşlarımızla her akşam ve gün içinde burada oynuyoruz. Çok beğendik, çok teşekkür ederiz" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise çocukların taleplerinin kendileri için öncelikli olduğunu belirterek, "Oturdukları bölgeye park isteyen Duru, arkadaşlarından topladığı imzalarla belediyeye gelerek talebini bizzat iletmişti. Katılımcı demokrasiyi daha küçük yaşta benimseyen Duru'nun ve arkadaşlarının talebi önceliğimizdir diyerek Yaşamkent Sitesi yanına park yaptık. Küçük Marmarislilerin özgür, mutlu ve keyifli bir çocukluk geçirmesi; büyüklerin de nefes alacakları yerlerin çoğalması amacıyla ilçe genelinde park sayısını arttırmaya devam edeceğiz. Yeni parkımız da hayırlı olsun" diye konuştu.

Çeşitli ikramların yapıldığı açılışta parkın kurdelesini de çocuklar kesti. - MUĞLA