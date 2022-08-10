Muğla haber: Muğla 'İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı' Milas'ta gerçekleştirildi

Muğla'nın genel asayiş durumunun değerlendirildiği İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Milas ilçesinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Orhan Tavlı, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan, Milas İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Seyhan Doğan, Milas İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, Güllük Sahil Güvenlik 313 Bot Komutanı SG. Üsteğmen Alican Meşeci ile diğer ilgililer katıldı.

Muğla ve Milas'ın güvenlik hizmetleri ve yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda; emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin bina, araç ve personel durumu ve lojman ihtiyaçları ile trafik tedbirlerinin arttırılması konuları ele alındı. Toplantıda ayrıca vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. - MUĞLA