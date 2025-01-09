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Muğla Gazeteciler Cemiyeti'nden Jandarma Komutanı'na Nezaket Ziyareti

Muğla Gazeteciler Cemiyeti'nden Jandarma Komutanı'na Nezaket Ziyareti
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Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti, Muğla İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette, karşılıklı sohbet ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi, Muğla İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük'e, nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Kaytan ve yönetim kurulu üyeleri, Tuğgeneral Emrullah Büyük'e yeni görevinde başarılar dilerken, uzun süre karşılıklı sohbet ederek bilgi ve görüş alışverişinde bulundular.

Ziyaretten dolayı memnunluk duyduğunu ifade eden Tuğgeneral Emrullah Büyük, basın mensuplarının çalışmalarını önemsediklerini belirterek, Kaytan ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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