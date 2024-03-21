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Muğla Emniyet Müdürlüğü Down Sendromu Farkındalık Gününde Bireyleri Ağırladı

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Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 21 Mart Down Sendromu Farkındalık gününde Down Sendromlu bireyleri ağırladı.

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle farkındalık ve duyarlılık oluşturmak, Down Sendromlu bireylere karşı olumlu tutum ve davranışlara katkıda bulunulmasını sağlamak amacıyla Kışla Parkı içerisinde trafik ekip aracı ve motosikleti deneyimlendi.

Down sendromlu bireylere trafik şapkası, düdük, oyuncak polis arabası, bebek, trafik dedektif kartı dağıtıldı. Temel trafik kuralları ile ilgili yapılan bilgilendirmenin ardından müzik eşliğinde trafik ekipleri ve down sendromlu bireyler müzik eşliğinde eğlendi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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