MEAH'ta bayramlaşma heyecanı

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen geleneksel bayramlaşma programında bir araya geldi. Başhekim Prof. Dr. Ethem Acar, sağlık çalışanlarının bayramını kutlayarak özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam ettiği Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Ramazan Bayramı'nın manevi iklimi düzenlenen anlamlı bir programla paylaşıldı. Başhekimlik katında gerçekleştirilen etkinliğe hastane yönetimi, doktorlar, hemşireler ve hastane personeli yoğun katılım gösterdi.

Hastanenin yönetim ekibi ve sağlık çalışanlarının bir araya geldiği program, oldukça samimi ve sıcak bir atmosferde geçti. Bayram coşkusunun hastane koridorlarına taşındığı etkinlikte, personel birbirleriyle bayramlaşarak iyi dileklerde bulundu.

Programda konuşan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ethem Acar, sağlık çalışanlarının bayramını tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: "Hastanemizde görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımın mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Vatandaşlarımıza sağlık hizmeti sunmak için her türlü fedakarlığı gösteren, bayram tatili gözetmeksizin görev başında olan tüm personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum"

Başhekim Prof. Dr. Ethem Acar ve hastane yönetiminin personel ile tek tek bayramlaşmasının ardından program, karşılıklı iyi dileklerin temenni edilmesiyle sona erdi. Bayram boyunca hastanede sunulan hizmetlerin aksamaması adına gerekli tüm planlamaların yapıldığı da belirtildi. - MUĞLA

