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Adliye Önünde Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Adliye Önünde Silahlı Kavga: 2 Yaralı
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Adana'nın Kozan ilçesinde adliye önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ayağından yaralandı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde adliye önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ayağından yaralandı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kozan Adliyesi önünde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine ateş açtığı olayda, kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi ayağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Kaçan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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