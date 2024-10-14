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Muğla'daki üniversitenin kurucusu Koçman, sanatla anıldı

Muğla'daki üniversitenin kurucusu Koçman, sanatla anıldı
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), üniversitenin kurucularından merhum Sıtkı Davut Koçman'ı, ölümün 19. yıl dönümünde düzenlenen 3. Ulusal Resim Yarışması Sergisi'nin açılış töreniyle ve MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikle anıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), üniversitenin kurucularından merhum Sıtkı Davut Koçman'ı, ölümün 19. yıl dönümünde düzenlenen 3. Ulusal Resim Yarışması Sergisi'nin açılış töreniyle ve MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikle anıldı.

Sergi açılış töreni ve anma programı, MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda gerçekleştirildi. 3. Ulusal Resim Yarışması sonucunda ödül alan eserlerin sergilendiği etkinlikte, Sıtkı Davut Koçman'ın Muğla'ya ve üniversiteye sağlanan katkılar hatırlatıldı. Sergi, Koçman'ın eğitim, sağlık ve kültür alanlarındaki hayırseverliklerine değindi.

Törende konuşma yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar "Bugün burada, üniversitemizi himayesine alarak harika bir hayırseverlik örneği sergileyen merhum Sıtkı Davut Koçman'ı anmak için toplandık. Koçman, eğitim hayatını sürdürdükten sonra Cumhuriyet Türkiye'sinin kalkınmasında önemli bir rol oynamış, 1940'lardan itibaren kazandığını hayır işlerine yönlendirerek pek çok okul, hastane ve sağlık ocağı yaptırmıştır" dedi.

"Muğla'nın Babası Davut Koçman"

Rektör Kaçar, Koçman'ın "Muğla'nın Babası" olarak tanındığını ifade ederek, hem maddi hem de manevi olarak üniversitenin ve bölgelerinde katkı sağlandığı vurgulandı. Ayrıca Koçman'ın katkılarının Türklerin önemli bir yer aldığını belirten Kaçar, "Hayırseverlik, toplumsal fayda sağlamak hayatın gelişmesini amaçlayan bir erdemdir. Bu erdem, Koçman gibi insanların fedakarlıkları sayesinde bugün hala yaşatılmaktadır" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sıtkı Davut Koçman

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