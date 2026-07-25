Muğla’da ziraat alanından ormana sıçrayan yangında 1 gözaltı
(MUĞLA) - Muğla’nın Menteşe ilçesinde ziraat alanında başlayıp ormanlık alana yayılan yangının kaynak makinesinden çıktığı belirlendi.
( MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde ziraat alanında başlayıp ormanlık alana yayılan yangının kaynak makinesinden çıktığı belirlendi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde ziraat alanında başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangının çıkış nedenine ilişkin yürütülen incelemede, alevlerin kaynak makinesinden kaynaklandığı tespit edildi.
Jandarma ekiplerince olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.