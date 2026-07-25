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Bursa’da köprülü kavşakta feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı

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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkan araç, köprülü kavşağın beton duvarına çarptı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kontrolden çıkan araç, köprülü kavşağın beton duvarına çarptı. Kazada araçtaki 3 kişi hayatını kaybederken, biri çocuk 2 kişi de ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza İrfaniye mevkii İzmir yolu gidiş istikametinde yaşandı. Begüm Şevval Usta (26) idaresindeki 07 NM 933 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile köprülü kavşağın beton demirlerine çaptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, 5 kişi araç içerisinde sıkıştı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araç itfaiye personeli tarafından kesilip, yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

12 yaşındaki çocuğu yoldan geçen çocuk acil doktoru kalp masajı yaparak kurtardı

Kaza sırasında yoldan geçen ve Antalya'da bir hastanenin çocuk acil doktoru olarak görev yapan sürücü, olay yerinde durup yaralılara müdahale etti. Ağır yaralanan ve kalbi duran Ş.A. (12), yoldan geçerken durup müdahale eden çocuk acil doktoru sayesinde yeniden hayata döndü. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yaralılar ambulanslara taşındı. Sürücü Begüm Şevval Usta ve araçta bulunan Nureddin Acar (73) ile Müzeyyen Acar (74) hayatlarını kaybederken, ağır yaralanan Ş.A. (12) ile Filiz Usta (51) hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri devam ederken, kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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