Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde Görev Değişimi

Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde Ömer Bolat'ın yerine İl Müdür Yardımcısı Yusuf Sarıkaya atandı. Bolat, Bakanlık Yüksek Fen Kurulu üyeliğine getirildi.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA)- Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne Ömer Bolat'ın yerine İl Müdür Yardımcısı Yusuf Sarıkaya atandı.

Muğla'da Temmuz 2023'ten bu yana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü olarak görev yapan Ömer Bolat, Bakanlık Yüksek Fen Kurulu üyeliğine atandı.

Bolat'ın yerine İl Müdür Yardımcısı Yusuf Sarıkaya'nın getirildiği bildirildi.

Kaynak: ANKA
