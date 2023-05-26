Muğla'da Üzüm Suyu, Sirke, Pekmez ve Şarap Üretim Tesisi'nin Kurulum Çalışmaları Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye'de kurulum çalışmaları devam eden Üzüm Suyu, Sirke, Pekmez ve Şarap Üretim Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiye'de kurulum çalışmaları devam eden Üzüm Suyu, Sirke, Pekmez ve Şarap Üretim Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Belediyesi ve Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle Üzüm Suyu, Sirke ve Şarap Üretim Tesisi kuruluyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile kooperatifçiliğin desteklenmesi, sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması, Fethiye İlçesi, Üzümlü Mahallesi'nde yıllardan beri süregelen üzüm yetiştiriciliğinin ve şarap üretiminin daha uygun ve yasal şartlarda yapılarak markalaşması amaçlanıyor. Fethiye ilçesi Karaçulha Meyve ve Sebze Toptancı Hali içerisinde yer alan Üzüm Suyu, Sirke, Pekmez ve Şarap Üretim Tesisi, kurulumu tamamlandığında yılda 45 bin şişe, saatte 3 ton üzüm işleyecek kapasitede çalışacak ve uzun yıllardır bölgenin beklediği üretim tesisi hayata geçmiş olacak.

Tesiste incelemelerde bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yetkili personelden bilgi aldı. Kısa süre içerisinde hayata geçirilecek tesis ile saatte 3 ton üzüm işlenebilecek.