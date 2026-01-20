Haberler

Gökova Körfezi'nde tekne faciası sonucu hayatını kaybeden Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

Gökova Körfezi'nde tekne faciası sonucu hayatını kaybeden Öztürk son yolculuğuna uğurlandı
Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen tekne kazasında, 5 kişilik ekibin bulunduğu fiber tekne battı. Olayda 66 yaşındaki İksan Öztürk hayatını kaybetti, diğer 4 kişi kurtarıldı. Öztürk, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Muğla'nın Ula ilçesi açıklarında 5 kişinin bulunduğu fiber teknenin batması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 66 yaşındaki İksan Öztürk, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, 18 Ocak Pazar günü Gökova Körfezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökçe sahili açıklarında seyretmekte olan 5 metrelik fiber tekne henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Teknede bulunan 5 kişiden birinin kendi imkanlarıyla Ziraatçılar Koyu'ndaki kayalıklara ulaştığı, diğer 4 kişinin ise denizde gözden kaybolduğu ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi harekete geçti. İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucunda, denizde mahsur kalan 4 kişiye ulaşıldı.

Yapılan kontrollerde; İksan Öztürk (66) isimli vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Kurtarılan A.Ö., Y.İ., E.Ö. ve A.Ö. isimli 2'si kadın 4 yaralı, Marmaris'in Çamlı Mahallesi'ndeki iskeleye çıkarıldı. Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavileri devam ederken, hastaneye sevk edilenlerden birinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazada yaşamını yitiren İksan Öztürk'ün naaşı, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Öztürk, Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, sevenlerinin gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. - MUĞLA

