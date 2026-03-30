Akbelen'de Yeni Gelişme... Tapu Sahibine Haber Verilmeden Bilirkişi Keşfi Başladı

(MUĞLA) - Muğla'nın Milas ilçesi sınırlarında bulunan Akbelen Ormanı'nın çevresinde 6 mahallede 679 parsellik tarım arazisinin acele kamulaştırılmasına karşı açılan davada, parsel sahiplerine haber verilmeden bilirkişi heyeti keşfine başlandı. Habersiz keşfe tepki gösteren İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık, "Ne muhtar olarak bana ne avukatlarımıza ne de parsel sahibi vatandaşlarımıza bilgi gelmiyor. Yangından mal kaçırır gibi tarlasında keşif yapıyor" dedi.

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş (YK Enerji), kömür madeni sahalarını genişletebilmesi için Akbelen Ormanı'nın çevresinde yer alan Bağdamları, Çakıralan, Çamköy, İkizköy, Karacaağaç ve Karacahisar mahallelerindeki 679 parsellik tarım arazisi Cumhurbaşkanı Kararı ile acele kamulaştırılmasına verilmiş ve 96 yurttaş kararı yargıya taşımıştı.

Karar, bölge halkı ve çevreciler tarafından yargıya taşınırken parsel sahiplerine yönelik açılan el koyma davalarının keşif süreci başladı. Bilirkişi heyeti jandarma eşliğinde parsellere gelip inceleme işlemlerine başladılar.

Keşif öncesi muhtar, dava avukatları ya da parsel sahiplerine haber verilmezken bölge halkı Akbelen girişinde bir araya gelerek yaşananları protesto etti.

"Bizi ezip geçeceksiniz keşfi öyle yapacaksınız"

Köylüler adına konuşan İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık, "yürürlüğü durdurma" kararı için çağrısını yineleyerek, bölgede yaklaşık 2 senedir nöbetlerinin devam ettiğini hatırlattı ve şunları söyledi:

"Anayasa Mahkemesi'ne açtığımız iptal davaları için yürürlüğü durdurma talep ediyoruz. Bu köylerden, bu topraklardan vazgeçmek istemiyoruz. Maden için köylerimizi talan etmekten vazgeçin hem hukuki süreci başlattık hem de fiili direnişimizi 7 yıldır sürdürüyoruz. Bu kadar köylüyü nereye sürgün edeceksiniz?"

Bugün Milas 2. Asliye Mahkemesi'nce üzerimize açılan davalar sonucunda keşfe geldiklerini öğrendik. Çakıralan Köyü'den Karacaaç Köyü'ne geçtiler. Talebimiz net: Köylüyü mağdur etmeyin. Anasaya Mahkemesi'ne, Danıştay'a sesleniyoruz, burada köylü vatandaşlar var. Biz bu toprakların madene gitmesini istemiyoruz. Ne muhtar olarak bana ne avukatlarımıza ne de parsel sahibi vatandaşlarımıza bilgi gelmiyor. Yangından mal kaçırır gibi tarlasında keşif yapıyor. Bedeller üstümüze yatacak, üstümüzdeki tapular Maden Petrol İşleri'ne geçecek. Biz buna karşıyız. İsyanımız bunadır. Bizi ezip geçeceksiniz keşfi öyle yapacaksınız. 200 adet parsel adına davalarımızı açtık bu kadar oldu bittiye getiremezsiniz."

"Bizde verilecek bir avuç toprak yok"

Bölge halkından bir çiftçi, "Bizim yerlerimiz kamulaştırıldı ama ne hakla kimsenin haberi olmadan şirket gelip yerlerimizi ölçüyor? Ben yerimden kalkmıyorum. Ben bir kez kalktım yerimden bir kez daha kalkmak istemiyorum. Yeter! Ben göçebe kuşu muyum? Bizde verilecek bir avuç toprak yok. Bu toprak bize atalarımızdan kaldı. Biz karnımızı doyuramıyoruz. Bir ekmek alamıyoruz. Biz yerlerimizi vermiyoruz. Çekin elimizi üstümüzden" dedi.

"Evim göçüyor, zeytinler tozun içinde kaldı"

Köy halkından bir başka çiftçi ise şirketin patlatma faaliyetlerinin evlerine kadar etki ettiğini belirterek, "Ben burada duramıyorum. Geçen bir dinamit atıldı. Benim eşim rahatsız. Kalktı 'Deprem oldu' dedi. Ben de 'Deprem değil dinamit' dedim. Topraklarımızı vermek istemiyoruz. Ben dinamitten kımıldayamadım. Evim göçüyor, zeytinler tozun içinde kaldı. Yeter artık! Biz nereye gideceğiz topraklar alınınca" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA