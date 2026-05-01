Muğla'da suyun geleceği masaya yatırıldı

Muğla İl Su Kurulu Toplantısı, Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 2026-2035 yıllarını kapsayan "Ulusal Su Planı" görüşüldü.

Muğla Valiliği Vali Özer Türk Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Vali Dr. İdris Akbıyık, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, kamu kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Açılış konuşmasında Muğla'nın hem tarım hem de turizm açısından Türkiye'nin göz bebeği olduğunu hatırlatan Vali Dr. İdris Akbıyık, suyun ekonomik ve ekolojik değerine vurgu yaptı. Vali Akbıyık, özellikle, turizm tesislerinde su verimliliği belgelendirme süreçlerinin hızlandırılması, taşkın ve ani yağış risklerine karşı ilave ek tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi, su kaynaklarının korunarak gelecek nesillere aktarılması konularına değindi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever ise konuşmasında, değişen iklim şartlarına uyum sağlamak amacıyla geliştirilen yeni yönetim anlayışını anlattı. Sever, "Su, gıda, enerji ve ekosistem" bağlantısının artık su yönetiminin temelini oluşturduğunu belirtti.

Toplantı, Muğla'da sürdürülebilir ve entegre su yönetiminin güçlendirilmesine yönelik kurumlar arası istişarelerin ardından sona erdi. - MUĞLA

