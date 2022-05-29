Muğla'da şehit olan ormancı için tören düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla'da şehit olan ormancı için tören düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Mustafa Altar Zeyhan - Yerel
 - Güncelleme:

- Muğla'da şehit olan ormancı için tören düzenlendi Muğla'nın Ula ilçesi Köyceğiz yolu üzerinde görevden döndüğü esnada bir aracın çarpması sonucu şehit olan Orman Muhafaza Memuru Mustafa Ersal Eken için Orman Bölge Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

- Muğla'da şehit olan ormancı için tören düzenlendi

MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesi Köyceğiz yolu üzerinde görevden döndüğü esnada bir aracın çarpması sonucu şehit olan Orman Muhafaza Memuru Mustafa Ersal Eken için Orman Bölge Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Olay, Muğla'nın Ula ilçesi Köyceğiz yolu üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Çetibeli Kontrol Noktasında görevli orman muhafaza memuru 63 yaşındaki Mustafa Ersal Eken'e görevinden döndüğü sırada siyah bir cip çarpıp kaçmıştı. Eken olay yerinde hayatını kaybederken, kaçan araç sürücüsü jandarma tarafından yakalanmıştı.

Vefat eden orman muhafaza memuru Mustafa Ersal Eken için Orman Bölge Müdürlüğü'nde bugün tören düzenlendi. Törene Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Eken'in ailesi ve arkadaşları ile çalışma arkadaşları katıldı. Evli ve 2 çocuk babası Eken'in cenazesi törenin ardından Yatağan Bahçeyaka Mahallesinde toprağa verildi.

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Altar Zeyhan - Yerel

Genel Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title