Muğla'da sağanak yağış etkili oluyor Yerel Haberler Muğla'da sağanak yağış etkili oluyor Muğla genelinde fırtına ve sağanak yağış uyarısı sonrası Menteşe ilçesinde Şehir Eski Mezarlığı Karabağlar Yaylası yolu, sanayi karşısı AVM içi ve Yeniköy mahallesindeki derede taşkın yaşandı. Muğla'da sağanak yağış etkili oluyor MUĞLA - Muğla genelinde fırtına ve sağanak yağış uyarısı sonrası Menteşe ilçesinde Şehir Eski Mezarlığı Karabağlar Yaylası yolu, sanayi karşısı AVM içi ve Yeniköy mahallesindeki derede taşkın yaşandı. Meteoroloji ve AFAD tarafından yapılan fırtına ve sağanak yağış uyarısı sonrası Muğla'nın Menteşe ilçesinde öğle saatlerinde önce hafif fırtına, ardından sağanak yağış başladı. Sağanak yağış sonrası şehir merkezinde yer yer su birikintisi oluşurken, Sanayi karşısı alışveriş merkezinde, Üniversite rampa inişinde, şehir eski mezarlığı-Karabağlar yolu üzerinde biriken sular sürücülere zor anlar yaşattı. Su birikintisini bulunduğu alanlarda sağanak yağış sonrası mazgallar taşarken, iki saat devam eden sağanak yağış sonrası yaşam normale döndü. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Yeniköy Fırtına Muğla Yerel Haberler

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