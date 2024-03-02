Muğla'da Ramazan Ayı Öncesi Son Sabah Namazı Buluşması

Muğla'nın Köyceğiz Müftülüğü Ramazanı Şerif ayı öncesi son sabah namazı buluşması programını Zaferler Mahallesi Camii'nde gerçekleştirdi.

Zaferler Mahallesi Camiinde düzenlenen Sabah namazı buluşması İmam-Hatip Osman Yılmaz'ın Kuranı Kerim tilaveti, Müftü Ahmet Karagöz'ün sabah namazını kıldırması, Selman Gündoğdu'nun tesbihatı yaptırması, sohbet ve dua ile devam etti.

Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, "Sabahın seherinde, Ramazanı şerife kavuşmanın arefesinde Beytullahın şubesi camimizde rabbimize kulluğumuzu arzettik. Zümer suresi 53.ayeti ile Peygamberimiz (s.a.v.)in Sahihi Buhari'de yer alan hadisinden Erhamürrahimin olan Rabbimizin merhametinden bahsedeceğim" diyerek başladığı sohbetinde, "Okyanuslar kadar günahımız da olsa Rabbimizden ümit kesmediğimiz sürece, diklenmediğimiz sürece, Rabbimizin emir ve yasaklarını inkar, reddetmediğimiz sürece C. Allah 'Ey nefislerine zulümde aşırı giden kullarım, ümidinizi kesmemeniz gereken Allah'ınız var. O bütün günahlarınızı bağışlayan gafurdur, rahimdir' buyuruyor yüce kitabımızda" ifadelerini kullandı.

Zaferler halkı ile komşu mahallelerin halkının, civar mahallelerdeki din görevlileri ve cemaatlerinin yoğun katılım gösterdiği sabah namazı buluşması ev sahibi İmam-Hatip Mesut Durak'ın çorba ikramı ve İmam-Hatip Yasin Yıldırım'ın yemek duası ile sona erdi.

İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz ev sahibi İmam-Hatip Mesut Durak'a, buluşmayı şereflendiren cemaate, camiyi güzelleştiren gençlere, iştirak eden din görevlilerine teşekkür edip, önümüzdeki hafta başlayacak olan Ramazanı Şerif aylarını tebrik etti. - MUĞLA