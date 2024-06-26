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Muğla'da orman yangınlarına karşı önlemler arttırıldı

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Muğla'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), ve Orman Muhafaza ekipleri ormanlık alanlarda devriye görevi yaparak vatandaşları orman yangınları konusunda uyarmaya devam ediyor.

Muğla'da orman yangınlarına karşı önlemler arttırıldı

MUĞLA - Muğla'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), ve Orman Muhafaza ekipleri ormanlık alanlarda devriye görevi yaparak vatandaşları orman yangınları konusunda uyarmaya devam ediyor.

Yaz aylarının gelmesi ve artan hava sıcaklıklarıyla birlikte orman yangınları riski de artıyor. Bu riski en aza indirmek ve ormanları korumak amacıyla oluşturulan devriye ekipleri, yangın riski taşıyan bölgelerde yoğun önlemler alarak vatandaşları bilgilendiriyor. Ekipler, ormanlık alanlarda devriye gezerek vatandaşlara yangın tehlikesi ve alınması gereken tedbirler hakkında uyarılarda bulunuyor.

Devriye ekipleri, orman yangınlarının önlenmesinde en önemli faktörün bilinçlendirme olduğunu vurguluyor. Vatandaşlara, orman yangınlarının çıkış sebepleri, yangın anında yapılması gerekenler ve yangın öncesinde alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Yetkililer, vatandaşların ormanlık alanlarda daha dikkatli ve duyarlı olmalarını, piknik alanlarında ateş yakmamalarını ve yangın riskine karşı tedbirli davranmalarını istiyor. Ayrıca, herhangi bir yangın belirtisi görüldüğünde hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi gerektiği hatırlatılıyor.

Muğla Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada" Orman Yangınlarının önlenmesi amacıyla, Jandarma Özel Hareket Polis Özel Harekat ve Orman Muhafaza ekiplerimiz yangın riskinin bulunduğu ormanlık alanlarda devriye görevi yaparak vatandaşlarımıza orman yangınları konusunda dikkatli ve duyarlı olmaları için uyarılarda bulunuyor" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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