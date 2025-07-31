Muğla'da Lokma Hayrı Geleneği Yaşatılıyor

Muğla'da Lokma Hayrı Geleneği Yaşatılıyor
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Ege Bölgesi'ne özgü lokma hayrı geleneği, Muğla'nın Menteşe ilçesinde devam ediyor. Vefat eden yakınlar için düzenlenen lokma dökme etkinlikleri, toplumsal dayanışmanın simgesi haline geldi ve yeni bir sektörü de doğurdu.

Ege Bölgesi'ne özgü önemli geleneklerden biri olan lokma hayrı, Muğla'da da yaşatılmaya devam ediyor. Vefat eden yakınları adına özellikle 40. gün ve ölüm yıl dönümlerinde yapılan lokma hayrı, Menteşe ilçesinde yıl boyunca sürdürülen bir kültür haline geldi.

Menteşe ilçesi Kurşunlu Meydanı ve Orhan Çakır Parkı girişinde hemen her gün lokma döktüren hayırseverleri görmek mümkün. Vatandaşlar, kaybettikleri yakınlarının ruhuna dua okutmak ve hayırda bulunmak amacıyla lokma dağıtıyor.

Muğlalılar, geçmişten günümüze aktarılan bu geleneği yaşatırken, yeni kuşaklar da büyüklerinden devraldıkları bu kültürü sürdürmeye devam ediyor. Kentin birçok noktasında kurulan lokma tezgahları, hem dini, hem de toplumsal dayanışmanın bir simgesi olmaya devam ediyor.

Lokma hayrı geleneğinin devam etmesi yeni bir sektörü ve iş kapısını ortaya çıkardı. Genellikle Pastaneler tarafından yapılan lokma, son yıllarda sadece geçimini seyyar lokmacılık ile gerçekleştiren bir sektörü ortaya çıkardı. Muğla'ya özel lokma dökmek için Aydın ilinden gelen lokmacılar da bulunuyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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