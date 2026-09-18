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Muğla’da ‘Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda’ yürüyüşü düzenlendi

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Muğla’da ‘Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda’ yürüyüşü düzenlendi
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Muğla’da 19 Eylül Gaziler Günü ve Gaziler Haftası dolayısıyla Muğla Valiliği tarafından "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda" temasıyla yürüyüş düzenlendi.

Muğla'da 19 Eylül Gaziler Günü ve Gaziler Haftası dolayısıyla Muğla Valiliği tarafından "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda" temasıyla yürüyüş düzenlendi.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü önünden başlayan yürüyüşe Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, protokol üyeleri, gaziler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Katılımcılar, ellerinde Türk bayraklarıyla Gaziler Haftası'nın anlam ve önemine dikkat çekmek amacıyla yürüdü. Muğla Olgunlaşma Enstitüsü önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüş boyunca gazilere duyulan saygı ve minnet vurgulanırken, öğrenciler de etkinliğe yoğun katılım sağlayarak gazilerle dayanışma mesajı verdi.

"Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda" adıyla gerçekleştirilen yürüyüşün, gazilerin toplumdaki yeri ve fedakarlıklarına yönelik farkındalığın artırılması amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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