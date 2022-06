Muğla'da Kadınlar, Pınar Gültekin İçin Adalet Nöbetine Başladı

Muğla'da kadınlar, Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'ya 'haksız tahrik indirimi' ile 23 yıl hapis cezası verilmesini protesto etmek için adalet nöbeti tutmaya başladı.

Pınar Gültekin cinayetine ilişkin davanın 20 Haziran Pazartesi günü yapılan duruşmasında, sanık Cemal Metin Avcı önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, ardından da 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak cezası 23 yıl hapse düşürülmüştü.

Avcı'ya verilen cezada indirim yapılmasına yönelik tepkiler sürüyor. Muğla'da bir grup kadın, kararı kabul etmediklerini belirterek Menteşe ilçesinde bulunan Sınırsızlık Meydanı'nda adalet nöbeti tutmaya başladı.

"BUNUN BİR ERKEK ADALET KARARI OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Menteşe Kadın Platformu adına basın açıklaması yapan Dilek Bulut, şunları söyledi:

"İki yıldan beri takip ettiğimiz Pınar Gültekin davası sonuçlandı. Sonuç karşısında hepimiz büyük bir hayal kırıklığı ve şok içindeydik. Çünkü vahşice öldürüldü. Her aşaması kabul edilmiş bir cinayet sonunda katil, ağır tahrik alarak 13 yıl sonra aramıza dönecektir. O gün, bu kararı protesto ederek yürüdük ve burada bir basın açıklaması yaptık. O gün aldığımız bir karar sonrasında da 16 Temmuz'a kadar, yani Pınar Gültekin'in katledildiği tarihe kadar her pazartesi 18: 30'da burada olacağız ve bu karar protesto edeceğiz. Verilen kararı kesinlikle tanımıyoruz. Bunun bir erkek adalet kararı olduğunu biliyoruz. Pınar'ın hayatının sorgulanmasının, katledilmesinin hesabını mutlaka soracağız. Bugün burada olmamızın nedeni de açıklanan gerekçeli karardır. Gerekçeli karar, gerçekten bir kadının hayatının ne kadar önemsiz olduğunu, ahlak kuralları ile nasıl yargılandığını ve İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması ile birlikte 42. maddenin uygulanmaması, yani 'Kadın cinayetlerinde asla indirim yapılamaz' maddesinin bir davada nasıl kullanılmadığını gördük. Bunu protesto ediyoruz. 16 Temmuz'a kadar her pazartesi burada olacağız."

KARAR İSTİNAFA TAŞINDI

Öte yandan Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Cemal Metin Avcı'ya verilen 23 yıl hapis cezasını ve kardeşi Mertcan Avcı için verilen beraat kararını istinafa taşıdığını öğrenildi.

