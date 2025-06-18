Muğla'da Kadın Cinayeti Davası Devam Ediyor

Haber: Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde Hanife Yılmaz'ın (36) yakılarak öldürülmesine ilişkin dini nikahlı eşi Hasan Bulut'un yargılanmasına devam edildi. Yılmaz'ın ailesinin avukatı Perihan Ceviz, "Bir sonraki celse kararın verilmesini bekliyoruz" dedi.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki dördüncü celseye tutuklu sanık Bulut, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, maktul Hanife Yılmaz'ın annesi Şüküray Yılmaz ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık Bulut, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Kızım bana suç atmaya çalışıyor. İfadesinde 'Annemi alevler arasında gördüm' diyor. Olayı görmedikleri halde suçlamada bulunuyorlar. Ben bu suçlamaları kabul etmiyorum. Benzin şişesi kapının önündeydi. Sinir krizine girip kendini ateşe vermiş. Daha sonra komşular maktulü içeri aldı. Sonra ben ambulans ile birlikte hastaneye gittim. Ben olayın şokuyla ne yaptığımı, ne söylediğimi bilmiyorum. Elimde sanayide çalıştığım için oluşan siyahlıklar vardı, yanık yoktu" dedi.

Mahkeme heyeti, Yılmaz'ın son iki yıllık tedavi belgelerinin ilgili sağlık kuruluşlarından temin edilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, davayı 25 Temmuz'a erteledi.

"Sonraki celse karar bekliyoruz"

Yılmaz'ın aile avukatı Perihan Ceviz, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hastaneden evrakların istenmesini gereksiz bulduklarını belirerek, şunları söyledi:

"İlk duruşma 27 Kasım'da görülmüştü. Geçen celse savcılık mütalaasını sunmuş ve sanığın 'canavarca hisle, kadına karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istemişti. Bugün karar bekliyorduk. Ancak mahkeme daha önce araştırılan bazı hususlarla ilgili yeniden araştırma kararı aldı. 112 ekiplerinin tuttuğu tutanakların aslını ve Hanife'nin son iki yıllık tedavi evraklarının hastanelerden istenmesini talep etti. Bu aşamada bu evrakların istenmesini gereksiz buluyoruz. Bir sonraki celse artık kararın verilmesini bekliyoruz."