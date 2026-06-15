Jandarma'nın 187. Kuruluş Yıl Dönümü Muğla'da törenle kutlandı

Muğla'da, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187. Kuruluş Yıl Dönümü kapsamında çelenk sunma programı gerçekleştirildi. Törende, köklü bir geçmişe sahip olan teşkilatın tarihçesi ve başarıları gururla yad edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 187. Kuruluş Yıl Dönümü, Muğla'da resmi törenle kutlandı. Program kapsamında, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen tarafından Atatürk Büstü'ne çelenk sunumu gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Jandarma Teğmen Halil İbrahim İzgi tarafından Jandarma Genel Komutanlığı'nın tarihçesini içeren bir konuşma yapıldı.

Teğmen Halil İbrahim İzgi, yaptığı konuşmada Türk Jandarma teşkilatının tarihi sürecine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Kuruluşu M.Ö. 209 yılına dayanan Türk Ordusu'nun zaferlerle dolu tarihi içerisinde, adı Jandarma olmasa da emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik hizmetler; yargan, subaşı ve zaptiye olarak ifade edilen, konusunda uzmanlaşmış askeri statülü kolluk mensupları tarafından yürütülmüştür"

Konuşmasında teşkilatın resmi kuruluş sürecine değinen İzgi, 3 Kasım 1839 tarihinde ilan edilen Tanzimat Fermanı ile halkın can ve mal emniyetini koruma görevinin valilikler emrindeki subaylara verildiğini hatırlattı. Tanzimat Fermanı'nın ilan edildiği yıl ile Asakir-i Zaptiye Nizamnamesi'nin (Askeri Kolluk Tüzüğü) yürürlüğe girdiği 14 Haziran gününün birleştirilmesiyle, 14 Haziran 1839 tarihinin Jandarma'nın resmi kuruluş günü olarak kabul edildiğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı