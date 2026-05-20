İş kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi
Muğla'da bir inşaatta çalışan 21 yaşındaki Resul Karataş, üzerine iş makinesinden taş düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Cenazesi memleketi Van'da defnedildi.
Muğla'da çalıştığı inşaatta meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden 21 yaşındaki Resul Karataş, memleketi Van'da defnedildi.
Muğla'da bir inşaatın temel kısmında çalışan 21 yaşındaki Resul Karataş'ın üzerine üst seviyede çalışma yürüten iş makinesinin haznesinden taş parçası düştü. Olay yerinde yaşamını yitiren Karataş'ın cenazesi, işlemlerin ardından memleketi Van'a getirildi.
Tuşba ilçesindeki Seyrantepe Mezarlığı'na getirilen Karataş'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı