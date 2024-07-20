Muğla'da Görme Engelli Çift Dünyaevine Girdi

Muğla'da yaşayan görme engelli İbrahim Üste ve Hatice Özbek Üste düzenlenen düğün merasimi ile dünyaevine girdi.

Muğla'da hayatlarını sürdüren görme engelli İbrahim Üste (66) ve Hatice Özbek Üste (51) çifti üyesi oldukları bir dernekte tanıştı. Arkadaşlarını ilerleten çift bir süre sonra evlilik kararı aldı. Muğla Zihinsel Engelliler Derneği'ndeki arkadaşları ve aileleri de çiftin bu kararlarını memnuniyetle karşılayarak kendileri için düzenlenen düğün töreninde mutluluklarına ortak oldu. Muğla Zihinsel Engelliler Derneği önünde düzenlenen düğün töreni ile Üste çifti dünyaevine girerken, dans edip eğlendi.

Muğla Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Menderes Çetinözlü, "İki görme engelli arkadaşımız İbrahim Üste ve Hatice Üste'nin düğününü derneğimizde yapmaktan gurur duyuyoruz. Çiftimiz için küçük bir katkımız olduysa ne mutlu bizlere. Amacımız, bu bireylerin topluma entegre olmasını sağlamak. Evlilikleriyle bir adım attılar, umarım bu evliliklerin devamı gelir ve daha mutlu aileler oluşur. Bu toplulukta bu insanların yüzlerinin gülmesi bizim için çok önemli. Damat bey ve gelin hanım, böyle bir şeye vesile olduğumuz için bize teşekkürlerini ve mutluluklarını ilettiler. Her hafta Çarşamba günleri derneğimizde beraber oluyoruz. Bugün de bu mutlu çiftimizin beraberliklerine ortak olduk" dedi.

Damat İbrahim Üste, "Mutlu olmak istiyoruz. Allah herkesi de mutlu etsin. Evlilik çok mühim bir şeydir. Bir günlük iş değildir. Hem dünya hem ahiret için güzel bir şeydir. Hatice Hanım'ı da inşallah mutlu ederim" ifadelerini kullandı.

Gelin Hatice Özbek Üste ise "Mutluyuz. Allah sağlık ve mutluluk versin. Bir aradayız. Hep birlikte eğleniyoruz. Rabbim devamını getirsin. İnşallah rabbim sonsuza dek mutlu eder bizleri" dedi. - MUĞLA