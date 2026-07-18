Menteşe’de Kur’an Kursu öğrencilerinden şehitlere vefa ve Gazze’ye destek yürüyüşü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, anlamlı bir vefa ve destek etkinliği gerçekleştirildi. Menteşe Müftülüğü Akçaova 4. Genç Yıldızlar Yaz Kur'an Kursu öğrencileri, hem 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi başta olmak üzere tüm şehitlerimizi anmak hem de Gazze'ye destek olmak amacıyla düzenlenen tabiat yürüyüşüne katıldı.

Bu yıl 4.'sü düzenlenen ve toplam 76 kişinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüşte öğrenciler, Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Lisesinden başlayarak Akçaova Hacı Mehmet Fikret Çiçek Kur'an Kursuna kadar marşlar eşliğinde yürüdü. Tabiat yürüyüşü, izci liderleri Nurkan Boz ve Muhammet Emin Yıldız öncülüğünde; Genç Yıldızlar Yaz Kur'an Kursu hocaları, öğreticileri ve velilerin geniş katılımıyla başarıyla tamamlandı.

Yürüyüşün ardından öğrenciler, Akçaova Kur'an Kursu yemek salonunda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen özel programa katıldı. Programa Genç Yıldızlar'ın yanı sıra hafızlık öğrencileri de eşlik etti.

Program kapsamında şu etkinlikler gerçekleştirildi: Öğrenciler, 15 Temmuz bilincini anlatan özel hazırlanmış videoyu izledi. Hafızlık öğrencileri ve Genç Yıldızlar, Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunarak şiirler okudu ve şehitlerimiz için dualar etti. Genç Yıldızlar, önümüzdeki kış döneminde hafızlık eğitimi alacakları kurs binasını dolaşarak yetkililerden bilgi aldı.

İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın, "Şehitlik makamı dinimizde ve kültürümüzde en yüce mertebelerden biridir. Vatan sevgisi, milli birlik ve beraberliğin değeri ile 15 Temmuz'un milletimiz açısından taşıdığı önemi asla unutmamalı ve unutturmamalıyız" dedi.

Programın sonunda öğrencilere dondurma ve tatlı ikramı yapıldı. Etkinliğe; Menteşe İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın, İlçe Gençlik Koordinatörü Muhammet Dağ, Akçaova Hacı Mehmet Fikret Çiçek Kur'an Kursu Yöneticisi İsmail Çuhadar, Genç Yıldızlar Yaz Kur'an Kursu Yöneticisi Mehmet Ali Atıcı, kurs hocaları ve öğreticiler katıldı.

Programın tamamlanmasının ardından öğrenciler, yine coşkulu marşlar söyleyerek Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Lisesi binasına geri döndü. Dönüş yolculuğunda öğrencilere İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın ve İlçe Gençlik Koordinatörü Muhammet Dağ da eşlik ederek yürüyüşü sonlandırdı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı