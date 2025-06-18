Muğla'da 'Ezanı Güzel Okuma' ve 'Etkili Hutbe Okuma' Yarışmaları Heyecanı

Muğla'da 'Ezanı Güzel Okuma' ve 'Etkili Hutbe Okuma' Yarışmaları Heyecanı
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Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde Muğla'da gerçekleştirilen 'Ezanı Güzel Okuma' ve 'Etkili Hutbe Okuma' yarışmalarında din görevlileri yeteneklerini sergileyerek dereceye girmeye çalıştı. Yarışmalar büyük ilgi topladı ve katılımcılara ödüller verildi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Muğla'da düzenlenen "Ezanı Güzel Okuma" ve "Etkili Hutbe Okuma" yarışmalarının il finalleri, yoğun katılım ve büyük ilgiyle gerçekleştirildi. Din görevlilerinin hitabet, bilgi ve ses becerilerini sergilediği yarışmalar, izleyenlerden tam not aldı.

Muğla İl Müftülüğü tarafından organize edilen "Etkili Hutbe Okuma Yarışması" il finali, Muğla İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camii'nde düzenlendi. Yarışmaya katılan din görevlileri, etkileyici sunumları ve hitabetleriyle jüri üyelerinden yüksek puan alabilmek için kıyasıya yarıştı. Jüri komisyonunun başkanlığını Muğla İl Müftü Vekili Erkan Saral yaparken, komisyon üyeleri arasında Menteşe İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın, Yatağan İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çetmi, Uzman Vaiz Nesibe Orman, Din Hizmetleri Şube Müdürü Bekir Elmas ve İdari ve Mali Hizmetler Şube Müdürü Muhammed Fatih Kara yer aldı. Komisyon Başkanı Erkan Saral, hutbenin cuma namazının asli rükünlerinden biri olduğunu belirterek, yarışmaya katılan tüm din görevlilerine medeni cesaretlerinden ve başarılı sunumlarından dolayı teşekkür etti. Yarışma sonucunda Marmaris ilçesinden katılan din görevlisi Furkan Topal birincilik elde ederek, Muğla'yı bölge finallerinde temsil etme hakkı kazandı.

Ezanı güzel okuma yarışması Menteşe'de düzenlendi

Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen bir diğer yarışma ise "Ezanı Güzel Okuma Yarışması" oldu. Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen yarışmanın açılış konuşmasını yapan Müftü Vekili Erkan Saral, Ezan-ı Muhammedi'nin aziz vatanımızda kıyamete dek yankılanması için emek veren tüm din görevlilerine teşekkür etti. Bu yarışmanın değerlendirme komisyonu da hutbe yarışmasında görev yapan aynı isimlerden oluştu. Din görevlileri, etkileyici ses tonları ve makam bilgileriyle ezan okuyarak jüri karşısında performanslarını sergiledi. Yarışma sonunda Kavaklıdere ilçesinden katılan din görevlisi Fatih Buhari Kösece birinciliği elde ederek bölge finalinde Muğla'yı temsil etme hakkı kazandı.

Her iki yarışmada da din görevlilerinin bilgi birikimi, hitabet yeteneği ve ses kabiliyetleriyle öne çıkmaları, yarışmaları izleyen davetliler ve protokol tarafından büyük takdir topladı. Yarışma sonunda dereceye giren din görevlilerine ödüller takdim edilirken, katılımcılara da teşekkür belgeleri verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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