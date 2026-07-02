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Depreme dayanıksız hastane davasında görevi kötüye kullanma suçlaması

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Muğla'da depreme dayanıksız olduğu tespit edilen eski Menteşe Devlet Hastanesi binasını kullandırdıkları gerekçesiyle yargılanan dönemin İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gençer ve 2 üst düzey yetkilinin 'görevi kötüye kullanma' suçundan cezalandırılmaları istendi. Davaya 20 Ekim'de devam edilecek.

(MUĞLA) - Haber: Esma TURAN

Muğla'da, depreme dayanıksız olduğu yönündeki rapora rağmen eski Menteşe Devlet Hastanesi binasını kullandırdıkları gerekçesiyle yargılanan dönemin İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gençer'in de arasında bulunduğu 3 kişinin "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılması istendi.

Muğla 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki görülen ve sanık avukatlarının katıldığı duruşmada cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Savcı, dönemin İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gençer, İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Ö.İ. ile Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı İ.R.B'nin eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 257/1. maddesinde düzenlenen "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarının esasa ilişkin savunmaların hazırlaması için süre vererek, davayı 20 Ekim'e erteledi.

Kaynak: ANKA
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