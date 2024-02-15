Muğla'da Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne başvurular başladı

Muğla'da, Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne başvurular başladı.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Türkiye'nin yetenekli çocuklarını geleceğe hazırlıyor. 81 ilde 139 Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde on binlerce öğrenciye Robotik ve Kodlamadan Nanoteknolojiye, tasarım ve üretimden yapay zekaya 11 farklı eğitim veriliyor. Milli Teknoloji Hamlesinin dip dalgasını oluşturmaya aday gençler için başvurular başladı. Yeni öğrencilerini bekleyen Deneyap Teknoloji Atölyeleri için Muğla'da bulunan okullarda tanıtım çalışmaları devam ediyor.

Muğla Uluslar Arası Gençlik koordinatörü Mehmet Deveci" Geleceğin mühendislerini, teknoloji girişimcilerini ve teknoloji liderlerini yetiştirmek amacıyla eğitim vermek üzere kurulan Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Deneyap Türkiye Projesi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının ortak çalışmasıyla hayata geçti. 2023 yılı itibariyle 15 bin 910 öğrencinin aktif olarak eğitimine devam ettiği atölyelerden bugüne kadar 2 bin 700 öğrenci mezun oldu. 139 atölye, 262 sınıf, 20 bini aşkın öğrenci kapasitesine sahip Deneyap Teknoloji Atölyelerinde halihazırda 4 bin 541 eğitmen öğrencileri geleceğe hazırlıyor. Öğrenci ve eğitmen seçimlerinden, eğitim içeriklerine, atölyelerde kullanılan malzemelerden, atölye konseptine kadar tüm Türkiye'de aynı imkanları çocuklarla buluşturan Deneyap Teknoloji Atölyeleri, çalışmalarını eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla titizlikle sürdürüyor. Ülkemizin kalkınması için Milli Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturacak, teknoloji üretme ve geliştirme konusunda meraklı bireyler yetiştiren Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrenci seçme süreci üç aşamadan oluşuyor. Başvuru yapan adaylar, öncelikle "E-Sınava" katılıyor. E-Sınavı başarıyla geçen belli sayıda aday ikinci adım olan "Çevrim içi Eğitim ve Görev Tamamlama" aşamasına, ardından bu aşamada da başarılı olan adaylar "Uygulama Sınavına" davet ediliyor. Tüm aşamaları başarıyla tamamlayan öğrenciler, Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya hak kazanıyor. E- Sınav sorularında adayların; muhakeme, verileri okuyabilme ve yorumlama, problemi tespit edebilme, kritik düşünebilme, araştırma yapabilme ve değişken belirleme becerileri ölçülüyor. Bilginin değil becerinin ölçüldüğü soruları içeren E-Sınavda adaylara Matematik, Fen, Algoritma ve Genel Kültür konularından oluşan toplam 40 soru soruluyor "dedi. - MUĞLA