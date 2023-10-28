Muğla'da cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlanmaya başladı

Muğla'da cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı kutlamaları Atatürk büstüne çelenk sunulması ile başladı.

Muğla Cumhuriyet Meydanı Atatürk büstüne Muğla Valiliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi çelenkleri sunuldu. Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından anı defteri imzalandı. İmzaladığı anı defterini okuyan Muğla Valisi İdris Akbıyık "Aziz Atam, bugün 'en büyük eserimdir' diyerek bizlere emanet ettiğiniz cumhuriyetimizin, kuruluşunun 100. yıl dönümüne erişmenin gururu ile manevi huzurunuzdayız. 100 yıl önce zat-ı alinizin liderliğinde her bir ferdi ile kenetlenerek tarihin şahitlik ettiği en büyük kahramanlık destanlarından birini yazan milletimiz, bağımsız ve hür yaşama iradesini ve Anadolu'nun Türk vatanı olduğunu tüm dünyaya ilan etmiş ve bu zaferini cumhuriyetle taçlandırmıştır. Vatan, millet sevgisiyle dolu yüreklerimizle, sizlerden aldığımız güç ve ilhamla cumhuriyet değerlerimiz etrafında her geçen gün daha güçlü bir şekilde kenetleniyor, daha üretken, daha müreffeh bir toplum olma yolunda hızla ilerliyoruz. Cumhuriyetle yönünü belirleyen ve çağdaş uygarlık seviyesini aşma hedefi doğrultusunda büyük gayret gösteren milletimiz, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla yoluna kararlılıkla devam ediyor. En büyük bayramımız olan Cumhuriyet Bayramı'nda aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, başta zatı-ı alileri ve silah arkadaşlarınız olmak üzere, ülkemizin varlığını ve bütünlüğünü korumak için canlarını feda eden tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimize minnet duygularımızla şükranlarımızı sunuyor, son nefesimize kadar emanetlerinizi koruyacağımıza söz veriyoruz. Ruhunuz şad olsun!" ifadelerini kullandı.

Çelenk sunma Törenine Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - MUĞLA