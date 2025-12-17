Haberler

Muğla Yatağan'da bin yıllık yağmur duası geleneği yaşatılıyor

Güncelleme:
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Doğanköy Mahallesi'nde, asırlardır süregelen 'Yağmur Duası' geleneği, bahar aylarında ve kuraklık dönemlerinde gerçekleştirilen dualarla yaşatılmaya devam etmektedir. Mahalle muhtarı Durmuş Gök, bu geleneğin önemine vurgu yaparak, törenlerin kültürel mirası koruma açısından kritik olduğunu belirtti.

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesi'nde, bin yıllık "Yağmur Duası" geleneği yaşatılmaya devam ediyor. Bahar ayında ve kuraklık dönemlerinde yağmur duaları, bölge halkının kültürel bağlarını yaşatması açısından büyük önem taşıyor.

Doğanköy Mahalle Muhtarı Durmuş Gök, törenlerin mahallede "Domuzdamı Ereni" olarak bilinen mevkide gerçekleştirildiğini belirterek, geleneğin asırlatdır devam ettiğini belirtti. Gök, atalarından miras kalan bu uygulamayı yeniden canlandırmak için muhtarlık görevine döndüğü andan itibaren törenleri organize etmeye başladığını kaydetti.

Muhtar Gök, yağmurun bir bereket olduğunu belirterek, "Asırlardır devam eden yağmur duasına kurban kesip dualarla başlıyoruz. Kazanlarla hayır amacıyla pişirilen yemekler köylüler ve gelen davetliler tarafından hep birlikte yenilir. Bu törenlerde büyüklerimizden gördüğümüzü yaşatıyoruz" dedi.

Gök ayrıca, törenlerin yapıldığı Erenler mevkiindeki alanların geçmiş yıllarda defineciler tarafından kazılarak tahrip edildiğini belirtti. Bölgenin yeniden düzenlenmesi ve korunması gerektiğini ifade eden Gök, yetkililerden destek istedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
